Химик объяснил, почему не нужно бояться пищевых добавок Е

Холодок — это ок? Почему в замороженных продуктах меньше пользы, чем мы думали После сбора урожая встаёт вопрос: что делать со всеми этими овощами, фруктами и зеленью? Как правило, часть плодов уходит в заготовки на зиму, а другую часть дачники замораживают. Но насколько это правильно? Есть ли польза в замороженных продуктах, которые мы приготовили сами или которые купили в пакетиках в "Пятёрочке" и "Магните".