Химик объяснил, почему не нужно бояться пищевых добавок Е

К пищевым добавкам Е у многих сложилось негативное отношение, однако научных оснований игнорировать их нет, сообщил химик-технолог Сергей Белков.
По его словам, "ешки", как в народе называют эту добавку, получили дурную репутацию после исследования британских учёных, которые поделили детей трёх-четырёх лет на две группы и в течение месяца давали им соки. Одни получали натуральный, а другие — с красителем и консервантом. Результат показал гиперактивность у детей, получавших напиток с "химией". Они также были импульсивными и невнимательными. Однако, отмечает Белков, методология изучения весьма спорная и не доказывает влияния красителя Е-102 на активность детей.
— Тем не менее, даже несмотря на то что все регулирующие органы в ЕС и США всерьёз это исследование не восприняли, британское правительство посоветовало этот краситель не использовать, — цитирует специалиста радио Sputnik.
Холодок — это ок? Почему в замороженных продуктах меньше пользы, чем мы думалиПосле сбора урожая встаёт вопрос: что делать со всеми этими овощами, фруктами и зеленью? Как правило, часть плодов уходит в заготовки на зиму, а другую часть дачники замораживают. Но насколько это правильно? Есть ли польза в замороженных продуктах, которые мы приготовили сами или которые купили в пакетиках в "Пятёрочке" и "Магните".
По словам химика, с этого момента началась международная паника и все посчитали краситель Е-102 вредным для детей, хотя он входит в перечень разрешённых добавок.
Белков пояснил, что технически невозможно увеличить дозу добавки, чтобы она стала вредной. Паника вокруг "ешек", по его мнению, является исключительно химиофобией, основанной на непонимании элементарных вещей.
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