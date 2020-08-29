Сыгравший Чёрную Пантеру актёр скончался в возрасте 42 лет

Американский актёр Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Чёрная Пантера", а также сыгравший супергероя в картинах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал", скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщается у артиста в "Инстаграме".

Последние четыре года Боузман боролся с раком толстой кишки. Он ушёл из жизни в своём доме, находясь рядом с семьёй.

— Настоящий боец, Чедвик выдержал всё это и принёс вам много фильмов, которые вы так полюбили, - говорится в сообщении.

Продолжение "Чёрной Пантеры", где актёр должен был вновь исполнить роль принца Т’Чаллы, планировалось выпустить на экраны в 2022 году.

Боузман также известен по фильмам "Джеймс Браун: Путь наверх", "Маршалл", "42", "Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса" и другим.