В Британии убийцу российского бизнесмена приговорили к 22 годам тюрьмы

Убийца российского бизнесмена Глеба Жебровского приговорён британским судом Олд-Бейли к 22 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

В июне прошлого года 29-летний Ясин Амаре трижды ударил ножом россиянина, переехавшего в Лондон, чтобы открыть строительный бизнес. Отмечается, что инцидент произошёл во время конфликта из-за марихуаны.

— Он (Амаре. — Прим. Лайфа) забрал жизнь невиновного человека, который всего лишь отказался предоставить ему марихуану, — сказала судья Сара Манро.

Убив Жебровского, Амаре сбежал с места преступления и спрятался в отеле. Когда полиция его задержала, он пытался делать вид, что ничего не знает об убийстве. 68-летняя мать бизнесмена рассказала, что он был её лучшим другом.

— Он был моим лучшим другом, смыслом моей жизни. Теперь, когда он ушел, я больше не вижу смысла жить. Мне невыносимо видеть лицо человека, который его забрал. Вы забрали две жизни, мою и его, — сказала Наталья Жебровская.