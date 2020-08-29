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В Британии убийцу российского бизнесмена приговорили к 22 годам тюрьмы

Инцидент произошёл летом прошлого года.

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Глеб Жебровский. Фото © Соцсети

Убийца российского бизнесмена Глеба Жебровского приговорён британским судом Олд-Бейли к 22 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

В июне прошлого года 29-летний Ясин Амаре трижды ударил ножом россиянина, переехавшего в Лондон, чтобы открыть строительный бизнес. Отмечается, что инцидент произошёл во время конфликта из-за марихуаны.

Он (Амаре. — Прим. Лайфа) забрал жизнь невиновного человека, который всего лишь отказался предоставить ему марихуану, — сказала судья Сара Манро.

В Лондоне убили россиянина

Сотрудники ведомства также сообщили о задержании двоих подозреваемых 28 и 33 лет.

Убив Жебровского, Амаре сбежал с места преступления и спрятался в отеле. Когда полиция его задержала, он пытался делать вид, что ничего не знает об убийстве. 68-летняя мать бизнесмена рассказала, что он был её лучшим другом.

Он был моим лучшим другом, смыслом моей жизни. Теперь, когда он ушел, я больше не вижу смысла жить. Мне невыносимо видеть лицо человека, который его забрал. Вы забрали две жизни, мою и его, — сказала Наталья Жебровская.

Ранее в Москве вынесли приговор серийным убийцам бизнесменов.

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