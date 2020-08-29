Трамп рассказал о "самой мощной мобилизации" со времён Второй мировой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции США провели крупнейшую национальную мобилизацию со времён Второй мировой войны. По его мнению, принятые властями меры спасли множество жизней.
— Когда вирус прибыл [в США], мы начали самую мощную национальную мобилизацию со времён Второй мировой войны, — сказал Трамп во время выступления перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир.
Президент США отметил, что его распоряжение ограничить въезд в страну спасло "тысячи и тысячи жизней". Кроме того, во время эпидемии было выпущено свыше 100 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, благодаря чему якобы ни одному американцу, нуждавшемуся в аппарате ИВЛ, не было в нём отказано.
Байден обошёл Трампа по рейтингам предвыборной речиВыступление кандидата от демократов посмотрело 23,6 миллиона зрителей.
Также в ходе своей речи Трамп обвинил противников из Демократической партии в том, что из-за них некоторым регионам США приходится покупать нефть у России.