В Госдуме предложили запретить караоке до конца года

Автор инициативы ссылается на мнение экспертов о том, что такие заведения несут повышенную опасность распространения CoViD-19.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил запретить караоке в развлекательных заведениях до конца года, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

— Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке, — говорится в документе.

Сухарев напомним, что в России по-прежнему ежедневно фиксируется порядка четырёх тысяч случаев заражения CoViD-19. А, по его словам, многие эксперты считают предоставляющие услуги караоке заведения источником повышенной опасности распространения коронавируса. Депутат полагает, что в случае запрета на пение такие кафе смогут продолжить оказывать услуги по организации общественного питания.