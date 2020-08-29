В Госдуме предложили запретить караоке до конца года

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил запретить караоке в развлекательных заведениях до конца года, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
— Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке, — говорится в документе.
Сухарев напомним, что в России по-прежнему ежедневно фиксируется порядка четырёх тысяч случаев заражения CoViD-19. А, по его словам, многие эксперты считают предоставляющие услуги караоке заведения источником повышенной опасности распространения коронавируса. Депутат полагает, что в случае запрета на пение такие кафе смогут продолжить оказывать услуги по организации общественного питания.
"Карантин тусовкам не помеха". В Краснодаре десятки человек устроили уличную дискотеку и перекрыли движение — видеоРежим повышенной готовности действует в регионе до 3 сентября, закрытыми остаются и ночные клубы.
В России за минувшие сутки подтвердился ещё 4941 случай заражения коронавирусной инфекцией. За всё время с начала эпидемии CoViD-19 подтвердился у 985 346 пациентов.