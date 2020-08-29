В Китае рухнул отель. Под завалами ищут людей — видео

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В китайской провинции Шаньси погибли два человека в результате обрушения отеля. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отель рухнул в 9:40 по местному времени (4:40 по Москве) на территории города Линьфэнь в уезде Сянфэнь, в результате чего множество людей оказалось под завалами. Причина и детали пока не известны, ведётся расследование.

К 12:00 по местному времени спасатели смогли извлечь из-под завалов 23 человека. Сообщается, что двое из них погибли. Ещё десять человек до сих пор не обнаружили.