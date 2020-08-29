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Российские Су-27 были подняты на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Как уточнили российские военные, действия истребителей строго соответствовали международным нормам.

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Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52. Фото © ТАСС / Zuma / Jaroslav Ozana

Два истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота были подняты в воздух по тревоге после того, как российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к границе РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, — сказали в центре.

Там отметили, что нарушения государственной границы американским самолётом не допущено.

Российский Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным морем

После сопровождения борта истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

О вылетах российских истребителей на перехват самолётов-разведчиков над Балтийским и Чёрным морями Минобороны России неоднократно сообщало в июле и августе.

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