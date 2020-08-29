Российские Су-27 были подняты на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Два истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота были подняты в воздух по тревоге после того, как российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к границе РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.