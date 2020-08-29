Суперкубок УЕФА может быть отменён из-за ограничительных мер в Венгрии

Введённые Венгрией ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции могут помешать проведению матча за Суперкубок УЕФА. Официально встречу должен принять Будапешт 24 сентября. Но, как сообщает The Times, Правительство Венгрии с 1 сентября ограничивает въезд на территорию страны иностранцев.

Футбольный трофей разыграют немецкая "Бавария" и испанская "Севилья". Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций планировал допустить на игру зрителей.

Теперь же проведение матча находится под вопросом. На данный момент неизвестно, будет ли УЕФА переносить поединок в другой город или отменит его совсем.