В TikTok стартовал новый опасный челлендж по удалению родинок подручными средствами

В приложении TikTok набирает популярность новый опасный челлендж, по правилам которого участники должны удалить себе родинки подручными средствами и методами. Как сообщает The Sun, вирусные видео уже вызвали обеспокоенность среди британских медиков, которые предупредили участников о возможных последствиях в виде сильного кровотечения, попадания в организм инфекции и других серьёзных проблемах со здоровьем.