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В TikTok стартовал новый опасный челлендж по удалению родинок подручными средствами

Медики предупреждают, что такая процедура может нанести серьёзный вред здоровью.

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Фото © Pixabay

В приложении TikTok набирает популярность новый опасный челлендж, по правилам которого участники должны удалить себе родинки подручными средствами и методами. Как сообщает The Sun, вирусные видео уже вызвали обеспокоенность среди британских медиков, которые предупредили участников о возможных последствиях в виде сильного кровотечения, попадания в организм инфекции и других серьёзных проблемах со здоровьем.

Специалисты уточнили, что в домашних условиях не существует безопасного метода удаления родинок и за подобным необходимо обращаться к специалистам. Врачи также призвали людей не повторять эксперименты за блогерами.

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