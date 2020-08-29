В TikTok стартовал новый опасный челлендж по удалению родинок подручными средствами

В приложении TikTok набирает популярность новый опасный челлендж, по правилам которого участники должны удалить себе родинки подручными средствами и методами. Как сообщает The Sun, вирусные видео уже вызвали обеспокоенность среди британских медиков, которые предупредили участников о возможных последствиях в виде сильного кровотечения, попадания в организм инфекции и других серьёзных проблемах со здоровьем.
Специалисты уточнили, что в домашних условиях не существует безопасного метода удаления родинок и за подобным необходимо обращаться к специалистам. Врачи также призвали людей не повторять эксперименты за блогерами.
В России решили блокировать смертельно опасный челлендж в TikTokДетей призывают принимать лекарство ради галлюцинаций.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал о способе выявления опасных родинок.