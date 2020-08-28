В России решили блокировать смертельно опасный челлендж в TikTok

Роскомнадзор начнёт блокировать на территории России контент в приложении TikTok, через который звучат призывы принимать в больших дозах лекарство. Как сообщает РИА "Новости", об этом рассказали в самом ведомстве и в Росмолодёжи, отвечая на запрос депутата.
Ранее СМИ писали о том, что подростки из США запустили в TikTok челлендж, во время которого надо принимать в больших дозах препарат от аллергии "Бенадрил", чтобы вызвать галлюцинации.
69-летний репетитор из Питера снимает смешные тиктоки, доказывая, что физика куда проще и интереснееВозможно, единственный аккаунт, ради которого можно скачать TikTok. Даже истинные гуманитарии незаметно для себя запомнят значения чисел π и e, а также другие. Весь секрет — в смешных стишках, которые ещё надолго останутся в голове.
С просьбой заблокировать такой контент в Роскомнадзор обратился член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. В ведомстве нашли 20 аккаунтов TikTik, которые продвигают челлендж, и направили их в Росмолодёжь. Теперь, когда там контент признали опасным для здоровья несовершеннолетних, аккаунты ждёт блокировка на территории РФ.
Ранее Лайф рассказывал о девушке, которую на видео "атаковала" кукла. Тиктокер хотела привлечь аудиторию, напугав всю социальную сеть.