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Тысячи боеприпасов и оружейные станки. Заводу в Подмосковье грозит дело из-за "подарка" от арендаторов

Те съехали ещё в 2013 году, и с тех пор предприятие не подозревало об оставленном ему опасном "наследстве".

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Фото © Pixabay

Сотрудники ФСБ России обнаружили на территории Балашихинского литейно-механического завода более 3600 боеприпасов разного калибра и станки для производства выстрелов. По данному факту может быть возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Правда, вычислить владельцев схрона не так легко.

Как стало известно Лайфу, находка была сделана в цехе № 20, который не эксплуатировался заводом уже семь лет. Раньше помещение снимало ООО "ПФК Кираса" — компания по производству составляющих для бронежилетов и бронепластин. После поднятия стоимости аренды в 2013 году организация съехала, бросив боеприпасы и даже некоторое оборудование.

Завод же не стал проверять цех после отъезда арендатора. С того времени помещение больше не эксплуатировалось вовсе. Об этом, кстати, свидетельствует слой пыли, который увидели правоохранители во время обыска. Теперь силовики проверяют законность деятельности "ПФК Кираса". Руководству же завода может грозить уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов.

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