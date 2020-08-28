Россиянам напомнили о предметах, которые запрещено вывозить из Турции

Российских туристов всё чаще начали задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля. Как правило, это происходит из-за того, что граждане везут домой на память об отдыхе какую-либо вещь, даже не зная, что она представляет археологическую или культурную ценность, а потому её вывоз запрещён. Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, это касается археологических находок, элементов барельефов, мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также предметов, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень. Например, это могут быть утюги или ключи.

— При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж. Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы сроком от пяти до 12 лет, — уточнили представители дипмиссии на своей официальной странице в "Фейсбуке".

Чтобы избежать неприятностей, дипломаты рекомендуют при посещении исторических мест отказаться от идеи брать оттуда что-либо. Также необходимо воздержаться от приобретения любых предметов старины, тем более в магазинах, не имеющих на то соответствующей лицензии. Но даже если какая-либо подобная покупка была совершена, необходимо требовать у продавцов и сохранять товарные чеки или квитанции.

Если же турист намеренно хочет приобрести какой-либо исторический артефакт или произведение искусства, то стоит перед этим заранее ознакомиться с турецким законодательством в этой сфере, правилами оформления разрешительных документов на владение и вывоз подобных объектов с территории страны.