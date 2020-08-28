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Лидер "Азова" призвал наградить напавших на автобус под Харьковом националистов

Билецкий не стал говорить, участвовали ли боевики самого "Азова" в нападении, но высказал свою поддержку преступникам.

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Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Фото © ТАСС / Celestino Arce Lavin / ZUMA Wire

Участников нападения на автобус под Харьковом, где были избиты и ранены члены общественного движения "Патриоты — за жизнь", следует наградить. С таким провокационным заявлением выступил глава украинской партии "Национальный корпус" и лидер полка "Азов"* Андрей Билецкий. По мнению националиста, действия нападавших вызваны "бездействием" правоохранительных органов, которые допустили деятельность "пророссийских" оппозиционеров на территории Украины.

Если такая ситуация произошла, то, я думаю, это реакция на бездеятельность украинских спецслужб и Министерства внутренних дел. Люди, которые помнят 2014 год, пророссийские отряды, — заявил Билецкий.

По его словам, задержанные позднее украинской полицией 14 молодых людей якобы не имели никакого отношения к нападению на авто.

Если имеют, то я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом, и всё на этом, — добавил он.

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По его словам, он сам подал жалобу, ответа на которую нет до сих пор.

Как сообщал Лайф, 27 августа недалеко от города Люботина Харьковской области неизвестные заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения "Патриоты — за жизнь". Радикалы жестоко избили и обстреляли из травматического оружия находившихся внутри людей, после чего скрылись. Полиция провела спецоперацию по поимке нападавших, было задержано 14 человек.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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