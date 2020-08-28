Аллергикам предложили носить маски всю жизнь

Аллергологи напомнили о пользе медицинских масок для аллергиков и предложили им активнее пользоваться такими средствами защиты.

Как пишет News.ru, в этом году количество обращений пациентов с аллергией сократилось примерно в два раза. По словам аллерголога-иммунолога ЦКБ РАН Евгении Паршиной, это может быть связано с обязательным ношением масок.

— Маска предотвращает контакт с аллергенами. Пыльца, споры деревьев, грибки, которые раньше бы попали в носоглотку и ротоглотку, остаются на внешней поверхности ткани. Ношение маски абсолютно безвредно, главное — соблюдать гигиену и не трогать лицо руками, — рассказала врач.

Также она отметила, что защитная маска может заблокировать проникновение болезнетворных бактерий, которые вызывают у человека обострение хронических заболеваний: бронхита, синусита, гайморита и пневмонии.

Слова Паршиной подтверждает и другой аллерголог — Владимир Болибок. В начале лета число людей с обострением аллергии сократилось в несколько раз. Однако в последний месяц этот показатель снова вырос.

— Отмечается сезонный всплеск аллергии на пыльцу сорных трав. Число таких пациентов увеличилось. В некоторых случаях она проявляется даже тяжелее, чем это было в прошлые годы, — добавил Болибок.