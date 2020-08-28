Аналитики зафиксировали небывалый спрос на подмосковные дачи

Специалисты Avito и ЦИАНа зафиксировали слишком высокий для окончания лета интерес к аренде дач в Подмосковье. По данным РБК, на фоне растущего спроса популярные коттеджи и таунхаусы в области за год подорожали на 15–25%.
В августе этого года число просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду на ЦИАНе было на 32% выше, чем в том же месяце 2019 года. По данным сервиса "Avito Недвижимость", в первую неделю августа спрос на аренду дач в Подмосковье превышал уровень 2019 года на 60%, во вторую — на 49%, в третью — на 55%.
Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в МосквеКак отметил мэр столицы, у России уже есть эффективная вакцина против заболевания, а скоро появится ещё одна.
Аналитики объясняют небывалый спрос на аренду загородной недвижимости опасениями россиян по поводу возможности введения новых ограничений в столице. При этом мэр Москвы Сергей Собянин уже не раз опровергал такую вероятность. Он называл ситуацию с коронавирусом в городе хорошей.