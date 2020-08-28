Синоптики рассказали, когда в Россию придёт осенняя погода

Ещё три дополнительные недели тёплой и даже летней погоды ожидают большую часть регионов России, несмотря на календарное наступление осени. Такой прогноз дали специалисты центра погоды "Фобос". Жарче всего будет в Черноземье и Поволжье. Там столбики термометров днём будут подниматься до 30 градусов. До 20–25 градусов тепла ожидается на Урале. И лишь на севере — на побережье Белого моря и Кольском полуострове — ожидаются привычные для сентября плюс 10 градусов.

— Настоящая метеорологическая осень опаздывает (она стартует, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов). В Москве обычно это происходит в последние дни августа, а в этом году, по нашим прогнозам, природа подарит столице дополнительные три недели тепла. С большой задержкой осень придёт и на северо-запад России, и в Черноземье, — говорится в сообщении центра.

И тем не менее синоптики предупредили о приходе в центральную часть России 28 августа крупного циклона, который принесёт сильные дожди и грозы. Впрочем, по словам специалистов, он быстро должен уйти.

— Уже в воскресенье погода улучшится, и термометры покажут плюс 26. В понедельник будет даже жарко — плюс 28 градусов. Ну а в День знаний погода обещает стать чуть более комфортной — плюс 25, — добавили синоптики.