Из дикого ангела — в роковую блондинку. Наталия Орейро примерила образ Мэрилин Монро

Уругвайская актриса Наталия Орейро перевоплотилась в блистательную Мэрилин Монро для своей новой фотосессии. Результатом съёмки звезда сериала "Дикий ангел" поделилась в Instagram. Некоторые кадры отчасти повторяли уже известные фотообразы Монро: в мягком белом халате на балконе, в постели под простынёй, в чёрном платье с мандолиной в руках или на полу с телефонной трубкой.

Пост с фотографиями 43-летняя актриса сопроводила цитатой самой Мэрилин Монро, продублировав высказывание и на русском языке.

— Счастье внутри нас самих, а не рядом с кем-то, — говорится в подписи к фотосессии.

Поклонников уругвайской дивы такое перевоплощение привело в полный восторг, причём некоторые признались, что для них по красоте и чувственности Орейро превзошла даже "оригинал".

Напомним, ранее Орейро рассказывала, что захотела получить российский паспорт и даже заполнила все необходимые бумаги. Она также заявила, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь, при этом добавив, что не собирается переезжать сюда на ПМЖ. К слову, в России Орейро была 15 раз. Однажды она пошутила, что чувствует себя "более русской, чем Жерар Депардье", который получил гражданство и прописку в Саранске несколько лет назад.