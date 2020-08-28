Мама поделилась гениальным лайфхаком, как в считаные секунды вывести пятно от перманентного маркера

На днях австралийская мама поделилась лайфхаком по выведению пятен, который тут же окрестили гениальным. Женщина рассказала, что недавно перманентный маркер протёк на её худи белого цвета и она начала искать, какое средство поможет вернуть вещь к первозданному виду. Лучшим выходом оказалась не дорогущая бытовая химия, а эфирное масло эвкалипта. Нужно всего лишь замочить в нём пятно на полчаса.

Это так хорошо сработало! После я промыла пятно водой и отжала излишки, чтобы случайно оно не стало только больше Пользовательница "Фейсбука"

Фото © Facebook

Мама рассказала, что масло убрало "90 процентов пятна". А чтобы добиться идеального белого цвета, осталось только залить его отбеливателем и отправить в стиральную машинку, пишет Daily Mail. Судя по фото, теперь толстовку можно снова носить, ни о чём не беспокоясь. В комментариях под фото девушки выразили своё восхищение и, конечно, взяли лайфхак на заметку.

Фото © Facebook

Ни за что бы не подумала, что вам удастся удалить это пятно. Отличная работа! Пользовательница "Фейсбука"

Это просто революционно! Пользовательница "Фейсбука"