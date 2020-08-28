На днях австралийская мама поделилась лайфхаком по выведению пятен, который тут же окрестили гениальным. Женщина рассказала, что недавно перманентный маркер протёк на её худи белого цвета и она начала искать, какое средство поможет вернуть вещь к первозданному виду. Лучшим выходом оказалась не дорогущая бытовая химия, а эфирное масло эвкалипта. Нужно всего лишь замочить в нём пятно на полчаса.
Это так хорошо сработало! После я промыла пятно водой и отжала излишки, чтобы случайно оно не стало только больше
Пользовательница "Фейсбука"
Фото © Facebook
Мама рассказала, что масло убрало "90 процентов пятна". А чтобы добиться идеального белого цвета, осталось только залить его отбеливателем и отправить в стиральную машинку, пишет Daily Mail. Судя по фото, теперь толстовку можно снова носить, ни о чём не беспокоясь. В комментариях под фото девушки выразили своё восхищение и, конечно, взяли лайфхак на заметку.
Фото © Facebook
Ни за что бы не подумала, что вам удастся удалить это пятно. Отличная работа!
Пользовательница "Фейсбука"
Это просто революционно!
Пользовательница "Фейсбука"
Помимо того что эфирное масло эвкалипта это натуральный продукт, оно не сильно ударит по кошельку. В российских магазинах цены на него разнятся от 60 до 150–200 рублей — намного дешевле, чем покупать новую вещь.
WOW-news
Мама поделилась гениальным лайфхаком, как в считаные секунды вывести пятно от перманентного маркера
сегодня в 08:47
Девушка отправила своему парню фото в купальнике, увидев которое он сразу расстался с ней
сегодня в 07:49
Зрители испугались за жизнь девушки после видео, где около неё задвигалась "одержимая" кукла
вчера в 08:51