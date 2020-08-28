This_is_Louder опубликовала скриншот переписки девушки с молодым человеком. Пользователи соцсети от диалога в ужасе, ведь к таким средневековым взглядам они были не готовы. Героиня прислала парню свою фотографию с пляжа, но внешний вид пассии его не устроил. Вот только купальник у бедняжки был весьма среднестатистический.
Фото © Twitter / This_is_Louder
Конечно, поведение парня тут же стало поводом для шуток сотен пользователей в комментариях.
Придраться к купальнику на пляже — это как придраться к пижаме в постели.
Вот ты проститутка, раздетая спать ложишься
Malyarina
Вот ты проститутка, ты под одеждой голая
ellivolav
Купальник нормальной девушки:
Dr_Alice_Woods
Фото © Twitter / Dr_Alice_Woods
Между тем часть комментаторов шутить над инцидентом отказались, ведь ситуация крайне серьёзная. Девушка имеет полное право выбирать себе одежду ровно такую, какую она хочет. И молодому человеку следовало бы реагировать на такие пустяки адекватнее.
Другие же заметили, что пара знакома недолго и хорошо, что такое неадекватное поведение выяснилось на ранних стадиях — не пришлось тратить время на очередного мерзавца.
Девочка сама может решить, что ей надеть. И в любом случае на неë будут заглядываться. Это естественно. А парень вообще неадекватный. Такого быстро сливают
lostrocketmess
Жадные мужики, считающие, что на женщину уж и посмотреть никто больше не может, должны быть лишены секса пожизненно
fonarick
WOW-news
Девушка отправила своему парню фото в купальнике, увидев которое он сразу расстался с ней
сегодня в 07:49
Зрители испугались за жизнь девушки после видео, где около неё задвигалась "одержимая" кукла
вчера в 08:51
Родители из Китая откормили 3-летнюю дочку, чтобы зарабатывать на видео, где она ест
вчера в 07:51