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Девушка отправила своему парню фото в купальнике, увидев которое он сразу расстался с ней

Недавно пользовательница Twitter из Пскова поделилась с подписчиками перепиской знакомой со своим, теперь уже бывшим, парнем. Публикация тут же стала вирусной, ведь причина расставания весьма неожиданная.

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Гиф © Giphy

This_is_Louder опубликовала скриншот переписки девушки с молодым человеком. Пользователи соцсети от диалога в ужасе, ведь к таким средневековым взглядам они были не готовы. Героиня прислала парню свою фотографию с пляжа, но внешний вид пассии его не устроил. Вот только купальник у бедняжки был весьма среднестатистический.

Фото © Twitter / This_is_Louder

Конечно, поведение парня тут же стало поводом для шуток сотен пользователей в комментариях.

Придраться к купальнику на пляже — это как придраться к пижаме в постели.

Вот ты проститутка, раздетая спать ложишься

Malyarina

Вот ты проститутка, ты под одеждой голая

ellivolav

Купальник нормальной девушки:

Dr_Alice_Woods

Фото © Twitter / Dr_Alice_Woods

Между тем часть комментаторов шутить над инцидентом отказались, ведь ситуация крайне серьёзная. Девушка имеет полное право выбирать себе одежду ровно такую, какую она хочет. И молодому человеку следовало бы реагировать на такие пустяки адекватнее.

Другие же заметили, что пара знакома недолго и хорошо, что такое неадекватное поведение выяснилось на ранних стадиях — не пришлось тратить время на очередного мерзавца.

Девочка сама может решить, что ей надеть. И в любом случае на неë будут заглядываться. Это естественно. А парень вообще неадекватный. Такого быстро сливают

lostrocketmess

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fonarick

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