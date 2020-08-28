Девушка отправила своему парню фото в купальнике, увидев которое он сразу расстался с ней

This_is_Louder опубликовала скриншот переписки девушки с молодым человеком. Пользователи соцсети от диалога в ужасе, ведь к таким средневековым взглядам они были не готовы. Героиня прислала парню свою фотографию с пляжа, но внешний вид пассии его не устроил. Вот только купальник у бедняжки был весьма среднестатистический.

Конечно, поведение парня тут же стало поводом для шуток сотен пользователей в комментариях.

Придраться к купальнику на пляже — это как придраться к пижаме в постели.

Вот ты проститутка, ты под одеждой голая

Между тем часть комментаторов шутить над инцидентом отказались, ведь ситуация крайне серьёзная. Девушка имеет полное право выбирать себе одежду ровно такую, какую она хочет. И молодому человеку следовало бы реагировать на такие пустяки адекватнее.

Другие же заметили, что пара знакома недолго и хорошо, что такое неадекватное поведение выяснилось на ранних стадиях — не пришлось тратить время на очередного мерзавца.