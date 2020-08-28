20-летняя Ольга Бухарова снова представила на суд подписчиков провокационные кадры. Она выложила в инстаграм-историях снимок, где позирует полностью обнажённой, сидя в ванной. Наследница звезды "Жестокого романса" подогнула колени, спрятав за ними грудь. Девушка грустно смотрела в камеру и пожаловалась, что она "немного одинокий человек".
Но Ольга не просто показала пикантное фото, но и опять поэкспериментировала с внешностью. На других кадрах хорошо видно, что девушка наполовину сбрила брови. Эпатажный образ гармонично дополнял пирсинг в носу.
Звёздная мама Ольги старается с пониманием относиться к поступкам дочери и принимает её непростой характер. В феврале у девушки случился нервный срыв и она разнесла свою комнату. Но даже тогда актриса спокойно восприняла порыв своего ребёнка. А наследница в свою очередь не раз признавалась, что очень любит маму и они с ней близки, пишет Starhit.
Фото © Instagram / larisa_guzeeva_
Ольга Бухарова стала поздним ребёнком. Лариса Гузеева отважилась родить, когда ей стукнуло уже 40. Тогда у артистки уже подрастал сын.
WOW-girls
20-летняя дочь Гузеевой сбрила брови и снялась голой в ванной, жалуясь на одиночество
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