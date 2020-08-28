США ввели санкции против российских учёных, занимавшихся разработкой вакцины от коронавируса

В санкционном списке США, который вводился в отношении нескольких НИИ Министерства обороны России, оказались имена учёных и специалистов, занимавшихся разработкой вакцины от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые учёные и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от CoViD-19. Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают, и успешно, над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США, — отметила дипломат.

Как добавила Мария Захарова, наиболее вероятным объяснением такого шага со стороны американских властей является недобросовестная конкуренция, создание санкционного давления в интересах собственных фармакологических компаний. Как ранее Вашингтон это делал в отношении поставщиков российского газа в Европу для продавливания собственных экспортёров газа на европейский рынок.

Однако и само объяснение властей США о причинах введения новых санкций не подкреплено никакими доказательствами. По версии американской стороны, НИИ Минобороны РФ якобы занимаются разработкой химического и биологического оружия. Захарова отмечает, что ещё в 2017 году весь российских химический арсенал был полностью уничтожен, что было подтверждено в том числе и самими США.

— Россия продолжает добросовестно выполнять все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Так, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в соответствии с положениями конвенции, — добавила Захарова.