Алибасов-младший судится с женой из-за алиментов. Она заявила миллион рублей, он готов платить 12 тысяч

Супруга Бари Алибасова — младшего Виолетта Гришина подала на развод и намерена получать алименты на сумму миллион рублей ежемесячно до совершеннолетия дочери. Об этом сообщил Лайфу PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин. По его словам, ранее она заявляла сумму в сто тысяч рублей ежемесячно, однако затем взвинтила требования в десятикратном размере, сославшись на "изменившиеся обстоятельства".

По мнению Гришиной, такая сумма вполне оправданна, поскольку отец её ребёнка — успешный предприниматель, основатель студии детских сказок, рекламного агентства и веб-сервиса для ценителей изобразительного искусства.

Сам Алибасов-младший согласился на алименты в размере 12 тысяч рублей. Это не устроило его бывшую, поэтому к мировому соглашению стороны не пришли. Пресненский суд пришёл к выводу, что по вопросу алиментов необходимо запросить у Федеральной налоговой службы данные по доходам ответчика.