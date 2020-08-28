Алибасов-младший судится с женой из-за алиментов. Она заявила миллион рублей, он готов платить 12 тысяч

Супруга Бари Алибасова — младшего Виолетта Гришина подала на развод и намерена получать алименты на сумму миллион рублей ежемесячно до совершеннолетия дочери. Об этом сообщил Лайфу PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин. По его словам, ранее она заявляла сумму в сто тысяч рублей ежемесячно, однако затем взвинтила требования в десятикратном размере, сославшись на "изменившиеся обстоятельства".
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По мнению Гришиной, такая сумма вполне оправданна, поскольку отец её ребёнка — успешный предприниматель, основатель студии детских сказок, рекламного агентства и веб-сервиса для ценителей изобразительного искусства.
Сам Алибасов-младший согласился на алименты в размере 12 тысяч рублей. Это не устроило его бывшую, поэтому к мировому соглашению стороны не пришли. Пресненский суд пришёл к выводу, что по вопросу алиментов необходимо запросить у Федеральной налоговой службы данные по доходам ответчика.
Адвокат Алибасова потребовал возбудить дело против дочери Федосеевой-Шукшиной и первого солиста "На-На"Ранее сын продюсера заявил, что отца спаивали алкоголем в течение некоторого времени.
Напомним, что и сам музыкальный продюсер Бари Алибасов — старший, который недавно выписался из психиатрической больницы им. Алексеева, сразу же занялся разводом с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Между супругами ранее возник конфликт по поводу квартиры Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря, а актриса решила вернуть себе заветные квадратные метры через суд. Троицкий суд наложил арест на спорную квартиру и запретил любые операции с ней.