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Собянин рассказал, какой будет реакция на выявление коронавируса у школьников

Мэр столицы уверен, что дистанционное образование не сможет заменить очное.

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Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Если один из учеников столичной школы заболеет коронавирусной инфекцией, на дистанционное обучение временно переведут весь класс. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В случае положительного теста одного из учащихся в классе мы вынуждены купировать эту ситуацию. Понятно, мы не будем закрывать школы, потоки, параллели, но при этом мы должны работать со школьниками, которые окружают подростка, у которого обнаружен коронавирус, — отметил Собянин в ходе выступления на городском педагогическом совете.

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Чтобы обезопасить учеников, учреждениям придётся отказаться от традиционных звонков на перемену.

Мэр рассказал, что длительность онлайн-обучения в этом случае составит две недели. Он также призвал не путать переход на удалёнку с двухнедельными каникулами. При этом мэр подчеркнул, что, несмотря на опыт, полученный педагогами прошедшей весной, дистанционная форма обучения не сможет заменить очную.

Также сегодня Сергей Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в Москве, напомнив, что постепенно появляются эффективные лекарства, а также меняются медицинские технологии.

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