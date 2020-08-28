Собянин рассказал, какой будет реакция на выявление коронавируса у школьников

Если один из учеников столичной школы заболеет коронавирусной инфекцией, на дистанционное обучение временно переведут весь класс. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— В случае положительного теста одного из учащихся в классе мы вынуждены купировать эту ситуацию. Понятно, мы не будем закрывать школы, потоки, параллели, но при этом мы должны работать со школьниками, которые окружают подростка, у которого обнаружен коронавирус, — отметил Собянин в ходе выступления на городском педагогическом совете.

Мэр рассказал, что длительность онлайн-обучения в этом случае составит две недели. Он также призвал не путать переход на удалёнку с двухнедельными каникулами. При этом мэр подчеркнул, что, несмотря на опыт, полученный педагогами прошедшей весной, дистанционная форма обучения не сможет заменить очную.