Девушка из Белоруссии шокировала Twitter фото до и после лечения экземы, возникшей из-за стресса

Недавно в русскоязычном сегменте "Твиттера" завирусился твит девушки из Белоруссии amebakin. Пользовательница показала, как выглядит её рука с экземой, и в комментариях люди в шоке — неужели кто-то действительно может такое вытерпеть. Фото не для слабонервных.
И хоть совсем излечиться невозможно, с этим обострением девушке справиться удалось. И это тоже повод для радости. Как говорит amebakin, у неё снова есть правая рука.
Выглядит жутко, но я мечтала сделать такое до-после (разница между фото — неделя)
amebakin
Конечно, не всё так хорошо, как могло бы быть. После нескольких месяцев без движения суставы сильно болят, так что рука пока что "носит скорее декоративный характер". В комментариях пользователи начали расспрашивать, как такое произошло. А некоторые признались, что даже не могли представить, что подобное могло произойти с человеком где-то, кроме фильмов ужасов.
СТОП, В СМЫСЛЕ, ОНО У НЕКОТОРЫХ ГОДАМИ, ЭТО НИ ХРЕНА НЕ КРУТО
adolphinItaly
О боже, это от чего так? Я даже не представлял, что такое возможно. Ёлки-палки, держись и выздоравливай поскорее!
IlyaZMensku
Это ужасно, я сама переживала подобное, но в более хорошем виде. Не представляю, насколько вы сильная, раз боретесь с этим, и я очень сочувствую вам и желаю поскорее выздороветь!!!
cozy_shadow
Для всех, кто интересовался, что же повлияло на появление такого ужасного раздражения, в комментариях девушка поделилась подробностями своей болезни.
Ответы на топ вопросов. Это микробная экзема со вторичной инфекцией. От стресса. До конца вылечить невозможно, хроническое. Тут результат недели лежания в больничке под уколами, таблетками и мазями, которые я называть не буду, ибо самолечение — зло
amebakin
WOW-news
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