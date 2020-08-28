Девушка из Белоруссии шокировала Twitter фото до и после лечения экземы, возникшей из-за стресса

Недавно в русскоязычном сегменте "Твиттера" завирусился твит девушки из Белоруссии amebakin. Пользовательница показала, как выглядит её рука с экземой, и в комментариях люди в шоке — неужели кто-то действительно может такое вытерпеть. Фото не для слабонервных.

Фото © Twitter / amebakin

И хоть совсем излечиться невозможно, с этим обострением девушке справиться удалось. И это тоже повод для радости. Как говорит amebakin, у неё снова есть правая рука.

Выглядит жутко, но я мечтала сделать такое до-после (разница между фото — неделя) amebakin

Фото © Twitter / amebakin

Конечно, не всё так хорошо, как могло бы быть. После нескольких месяцев без движения суставы сильно болят, так что рука пока что "носит скорее декоративный характер". В комментариях пользователи начали расспрашивать, как такое произошло. А некоторые признались, что даже не могли представить, что подобное могло произойти с человеком где-то, кроме фильмов ужасов.

СТОП, В СМЫСЛЕ, ОНО У НЕКОТОРЫХ ГОДАМИ, ЭТО НИ ХРЕНА НЕ КРУТО adolphinItaly

О боже, это от чего так? Я даже не представлял, что такое возможно. Ёлки-палки, держись и выздоравливай поскорее! IlyaZMensku

Это ужасно, я сама переживала подобное, но в более хорошем виде. Не представляю, насколько вы сильная, раз боретесь с этим, и я очень сочувствую вам и желаю поскорее выздороветь!!! cozy_shadow

Фото © Twitter / amebakin

Для всех, кто интересовался, что же повлияло на появление такого ужасного раздражения, в комментариях девушка поделилась подробностями своей болезни.