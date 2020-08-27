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Зрители испугались за жизнь девушки после видео, где около неё задвигалась "одержимая" кукла

Девушка опубликовала в соцсети TikTok видео, от которого у всех кровь стынет в жилах. На кадрах обычная игрушка, но её поведение может круто испугать.

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Кадры из видео © TikTok / hollyarmstrong20

Леденящий душу ролик Холли Армстронг набрал больше 1,3 миллиона просмотров в "Тиктоке". Неудивительно: он достоин стать частью очередного "Паранормального явления". Американка засняла на видео, как старая игрушка, которая уже не первый год валяется на чердаке, начинает двигать ногами.

Видео © TikTok / hollyarmstrong20

Несмотря на жуткое видео, девушка не теряла чувство юмора. В описании она отметила: "За пять секунд до того, как я выскочила из дома и бросила в него спичку". Ролик не на шутку перепугал аудиторию Холли. В комментариях подписчики начали спрашивать, как у блогерши складывается жизнь после мистического инцидента.

Стучит каблучками, чтобы попасть обратно в Канзас, видимо

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Прошло уже три дня... У тебя все окей?

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Кадры из видео © TikTok / hollyarmstrong20

Армстронг поделилась, что сжечь дом она не осмелилась, но выскочила оттуда сразу же

В выходные я приехала к семье в гости. Мне стало неуютно, когда я была на втором этаже в одиночестве. Потом случилось это, и я просто убежала. Я сразу рассказала всё родственникам, и они собираются понять, что произошло. Но я всё ещё в шоке

Холли Армстронг

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