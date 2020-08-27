Зрители испугались за жизнь девушки после видео, где около неё задвигалась "одержимая" кукла

Леденящий душу ролик Холли Армстронг набрал больше 1,3 миллиона просмотров в "Тиктоке". Неудивительно: он достоин стать частью очередного "Паранормального явления". Американка засняла на видео, как старая игрушка, которая уже не первый год валяется на чердаке, начинает двигать ногами.
Видео © TikTok / hollyarmstrong20
Несмотря на жуткое видео, девушка не теряла чувство юмора. В описании она отметила: "За пять секунд до того, как я выскочила из дома и бросила в него спичку". Ролик не на шутку перепугал аудиторию Холли. В комментариях подписчики начали спрашивать, как у блогерши складывается жизнь после мистического инцидента.
Стучит каблучками, чтобы попасть обратно в Канзас, видимо
a_lively_
Прошло уже три дня... У тебя все окей?
butterfliesinmyheart_
Кадры из видео © TikTok / hollyarmstrong20
Армстронг поделилась, что сжечь дом она не осмелилась, но выскочила оттуда сразу же
В выходные я приехала к семье в гости. Мне стало неуютно, когда я была на втором этаже в одиночестве. Потом случилось это, и я просто убежала. Я сразу рассказала всё родственникам, и они собираются понять, что произошло. Но я всё ещё в шоке
Холли Армстронг