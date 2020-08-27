Зрители испугались за жизнь девушки после видео, где около неё задвигалась "одержимая" кукла

В выходные я приехала к семье в гости. Мне стало неуютно, когда я была на втором этаже в одиночестве. Потом случилось это, и я просто убежала. Я сразу рассказала всё родственникам, и они собираются понять, что произошло. Но я всё ещё в шоке

Холли Армстронг