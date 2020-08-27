Родители из Китая откормили 3-летнюю дочку, чтобы зарабатывать на видео, где она ест

Недавно в китайских медиа разгорелся скандал, связанный с каналом трёхлетней девочки под никнеймом Пей Дзы. На протяжении уже двух лет контент весьма однообразный — ребёнок с избыточным весом постоянно ест на камеру. Конечно, к малышке никаких претензий быть не может, а вот родители попали под шквал критики.

На этой неделе скриншоты из канала девочки из Xigua Video завирусились в соцсетях. Пользователи в выражениях не стеснялись. Родителей раскритиковали за "использование дочери как дойную корову" и "жестокое обращение".

Последний пункт — особенно важный. В то время как мамы и папы других юных блогеров просто зарабатывают на них, опекуны Пей Дзы в буквальном смысле ломают ребёнку жизнь. В три года у малышки явное ожирение, от которого она будет страдать ещё не одно десятилетие.