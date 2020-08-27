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Родители из Китая откормили 3-летнюю дочку, чтобы зарабатывать на видео, где она ест

Мало кто из родителей может назвать себя идеальными в этой роли. Однако эта пара из Китая превзошла все антирекорды. В азиатских соцсетях их обвиняют в том, что ради денег они специально откармливают свою дочь.

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Фото © Kankan News

Недавно в китайских медиа разгорелся скандал, связанный с каналом трёхлетней девочки под никнеймом Пей Дзы. На протяжении уже двух лет контент весьма однообразный — ребёнок с избыточным весом постоянно ест на камеру. Конечно, к малышке никаких претензий быть не может, а вот родители попали под шквал критики.

Фото © Kankan News

На этой неделе скриншоты из канала девочки из Xigua Video завирусились в соцсетях. Пользователи в выражениях не стеснялись. Родителей раскритиковали за "использование дочери как дойную корову" и "жестокое обращение".

Последний пункт — особенно важный. В то время как мамы и папы других юных блогеров просто зарабатывают на них, опекуны Пей Дзы в буквальном смысле ломают ребёнку жизнь. В три года у малышки явное ожирение, от которого она будет страдать ещё не одно десятилетие.

Видео © Kankan News

Жанр, в котором "творит" девочка, невероятно популярен как в Азии, так и по всему миру. Он называется "мукбанг" и означает, что герой видео должен есть на камеру и по возможности комментировать. Конечно, от трёхлетки этого ждать не стоит. Но, несмотря на это, видео малышки очень популярны. Некоторые ролики набирают больше полумиллиона просмотров, пишет Kankan News.

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Когда англичанка Элис Марти сделала селфи со своим мужем и сыном, она надеялась на милую фотографию, которую можно будет без зазрения совести опубликовать в соцсетях. То, что у них получилось, можно разве использовать для доказательства существования привидений.

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