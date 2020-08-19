Родители тут же переехали в другой дом, когда заметили, кто прячется за их спинами на семейном фото

В августе Элис листала фотографии, которые за последнее время сделала на свой телефон. И если большая часть кадров вызывали лишь добрую ностальгию, один её очень напугал. На общем снимке их небольшой семьи девушка обнаружила жуткий силуэт, прячущийся за углом. И, даже несмотря на то что мама была настроена весьма скептически, объяснить странную тень на заднем плане она просто не может — никогда в жизни там ничего не стояло.
Однажды ночью я смотрела свои фотографии и вдруг подумала: "Это что такое?" Силуэт сразу привлёк моё внимание. Я отправила фото сестре, спросив, что она думает по этому поводу. Она сделала снимок поярче, и вот тогда я смогла всё чётко увидеть
Элис Мартин
Фото © Alice Martin
Я увидела маленькую девочку с длинными волосами, которая что-то держит в руках. Это меня здорово напугало. Я сказала мужу, что когда увидела это, мне сразу стало плохо. Тут явно что-то не то
Элис Мартин
По словам девушки, большинство людей, с которыми она обсуждает мистическую находку на снимке, приходят к выводу, что на нём определённо есть что-то жуткое.
Но это ещё не самое главное. Увидев странный силуэт, Элис сразу начала вспоминать десятки необъяснимых случаев, которые происходили в доме. Одно маленькое привидение девочки могло бы всё объяснить.
Помню, во время беременности я очень плохо спала. Я лежала на кровати, пока муж спал рядом, но в один момент я просто увидела, как телевизор включился сам по себе <...> Также игрушки моего сына иногда просто включались сами по себе. Меня это выводило из себя. А ещё часто мне казалось, что на меня кто-то смотрит. Но, когда я оборачивалась, там ничего не было
Элис Мартин
Фото © Alice Martin
По словам Элис, они никогда не любили этот дом и всё время мечтали о переезде. И фотография с пойманным "привидением" дала им новую мотивацию к переезду. Они очень скоро упаковали чемоданы и переехали в новую квартиру. Жизнь пошла по-новому. Девушка делится, что её сын наконец крепко спит по ночам, хотя в своей старой комнате он часто истерично плакал без видимой причины, пишет Mirror.