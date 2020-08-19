Родители тут же переехали в другой дом, когда заметили, кто прячется за их спинами на семейном фото

В августе Элис листала фотографии, которые за последнее время сделала на свой телефон. И если большая часть кадров вызывали лишь добрую ностальгию, один её очень напугал. На общем снимке их небольшой семьи девушка обнаружила жуткий силуэт, прячущийся за углом. И, даже несмотря на то что мама была настроена весьма скептически, объяснить странную тень на заднем плане она просто не может — никогда в жизни там ничего не стояло.

Однажды ночью я смотрела свои фотографии и вдруг подумала: "Это что такое?" Силуэт сразу привлёк моё внимание. Я отправила фото сестре, спросив, что она думает по этому поводу. Она сделала снимок поярче, и вот тогда я смогла всё чётко увидеть

Я увидела маленькую девочку с длинными волосами, которая что-то держит в руках. Это меня здорово напугало. Я сказала мужу, что когда увидела это, мне сразу стало плохо. Тут явно что-то не то

По словам девушки, большинство людей, с которыми она обсуждает мистическую находку на снимке, приходят к выводу, что на нём определённо есть что-то жуткое.

Но это ещё не самое главное. Увидев странный силуэт, Элис сразу начала вспоминать десятки необъяснимых случаев, которые происходили в доме. Одно маленькое привидение девочки могло бы всё объяснить.