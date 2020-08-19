Девушка, которая превратилась в Губку Боба после удаления жира, показала своё новое лицо

19-летняя София Маррокуин из Австралии стала известна после того, как сделала процедуру по удалению жира с лица. Девушку смущали щёки и подбородок, она хотела немного их подкорректировать. Однако, вернувшись от косметолога, она выглядела не совсем так, как мечтала. Лицо австралийки так сильно отекло и распухло, что стало напоминать прямоугольник.

Слева — перед процедурой. Фото © TikTok / sof.marroquin

София тогда решила не терять времени зря и сняла на видео реакцию близких на свою новую внешность. Папа и мама были в шоке и сначала не могли вымолвить ни слова. Однако сама девушка знала, что для того, чтобы увидеть конечный результат процедуры, придётся подождать, пишет The Sun.

Фото © TikTok / sof.marroquin

За это время фото её лица разлетелось по Сети. И Софию зачастую сравнивали с различными мультперсонажами: Губкой Бобом, Лордом Фаркуадом из "Шрека" и Баззом Лайтером из "Истории игрушек".

Справа — конечный результат. Фото © TikTok / sof.marroquin