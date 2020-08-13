В Сети завирусилось жуткое видео с 500-килограммовым крокодилом, которого с трудом везёт бульдозер

Сын погибшего "охотника за крокодилами" вырос его полной копией — убедитесь сами Прошло почти 13 лет со смерти австралийского натуралиста, телеведущего, "охотника на крокодилов" Стива Ирвина, но его наследие живо до сих пор. Его сын Роберт пошёл по стопам отца, и теперь в Сети их то и дело сравнивают.