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В Сети завирусилось жуткое видео с 500-килограммовым крокодилом, которого с трудом везёт бульдозер

Местные жители индонезийской деревни в провинции Бангка-Белитунг отрубили голову 4-метровому крокодилу из-за религиозных соображений. По их мнению, хищник — демон.

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Кадры из видео © Twitter / TheSun

Рептилию пришлось вылавливать с помощью специальных сетей с лезвиями. Неудивительно — крокодил был длиной 4 метра и весил порядка 500 килограммов. Предположительно, ему было уже 50 лет. Спустя два дня без еды и воды зверь погиб от истощения. Однако выдавать тело сотрудникам агентства по заповедникам жители отказались. Всё дело в древних верованиях.

Кадры из видео © Twitter / TheSun

Выяснилось, что жители считают зверя демоном и из-за этого после смерти его никуда нельзя увозить, ведь в обратном случае им несдобровать. Мало того, из-за "мистического" происхождения крокодила голову и тело следует хоронить отдельно. Конечно, обезглавливание сопровождается специальным ритуалом.

Чтобы доставить тушу на обряд, пришлось воспользоваться бульдозером. Но хищник всё равно не влез в ковш машины полностью. Видео транспортировки стало вирусным. После проведения церемонии многострадальное тело животного всё-таки захоронили, пишет Daily Mail.

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