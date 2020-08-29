На Украине обвиняемого в убийстве мужчину не могут осудить, потому что он всё время пьян

На Украине суд в очередной раз был вынужден отложить заседание по уголовному делу об убийстве по неосторожности из-за нетрезвого состояния 41-летнего обвиняемого. Согласно данным следствия, в сентябре 2019 года житель города Бердичева во время пьяной ссоры толкнул отца из дома на лестницу, в результате чего тот упал, ударился головой о кирпичную ступеньку, получил множественные травмы и переломы и через несколько дней скончался.

Как сообщает местный портал rio-berdychiv, подсудимый не приходил в суд по собственной воле, из-за чего суд выдал местной и областной полиции постановления о доставке его приводом. Мужчину удалось доставить в суд 20 августа, однако он вновь был в состоянии алкогольного опьянения.

В заседании был объявлен перерыв, мужчину увезли на медицинское освидетельствование, а стороны не смогли дальше обсудить, что делать, без участия подсудимого. Суд был отложен до 4 сентября. Однако ситуацию осложняет то, что суд так и не вынес никакой меры пресечения гражданину, да и ходатайств об её избрании не поступало.