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В ДНР заявили о первом за восемь дней обстреле со стороны украинских военных

С 27 июля в регионе введены дополнительные меры для обеспечения перемирия и разведения сил сторон.

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Фото © ТАСС / NurPhoto via ZUMA Press / Maxym Marusenko

Спустя восемь дней тишины украинская армия вновь открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики. В частности, стрельба из автоматического оружия велась с позиций 23-го батальона 56-й бригады ВСУ по северной окраине Донецка. Как сообщает агентство ДАН со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР, в результате обстрела никто не пострадал.

Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают их нарушать, пытаясь спровоцировать нас на ответные действия, — говорится в сообщении.

Подразделения Народной милиции на провокацию не отвечали, вели наблюдение за действиями украинских военных. Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало нарушение.

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Ранее Лайф сообщал, что минувший месяц в ДНР назвали самым спокойным за шесть лет боевых действий.

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