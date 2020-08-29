В ДНР заявили о первом за восемь дней обстреле со стороны украинских военных

Спустя восемь дней тишины украинская армия вновь открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики. В частности, стрельба из автоматического оружия велась с позиций 23-го батальона 56-й бригады ВСУ по северной окраине Донецка. Как сообщает агентство ДАН со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР, в результате обстрела никто не пострадал.

— Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают их нарушать, пытаясь спровоцировать нас на ответные действия, — говорится в сообщении.

Подразделения Народной милиции на провокацию не отвечали, вели наблюдение за действиями украинских военных. Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало нарушение.