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Байден обошёл Трампа по рейтингам предвыборной речи

Выступление кандидата от демократов посмотрело 23,6 миллиона зрителей.

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Предвыборная речь президента США Дональда Трампа уступила по вниманию телезрителей выступлению его оппонента на предстоящих выборах от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает телекомпания CNN.

В сумме речь Байдена, которую транслировали девять каналов, посмотрело 23,6 миллиона человек, в то время как 70-минутное выступление Трампа собрало у телеэкранов 21,6 миллиона зрителей.

Отмечается, что в нынешнем году внимание телезрителей к предвыборным речам сократилось. В 2016 году выступление Трампа посмотрело 32,2 миллиона человек, а его соперницы по тем выборам Хиллари Клинтон — 29,8 миллиона.

Трамп рассказал, из-за кого США приходится покупать нефть у России

В прошлом году Штаты в среднем покупали 515 тысяч баррелей российской нефти в день.

Тем временем на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир в пятницу Трамп вновь оскорбил своего соперника.

Думаю, что я имею честь баллотироваться против наихудшего кандидата, которого когда-либо выставляли демократы, — сказал президент.

Глава Белого дома назвал оппонента заторможенным и в очередной раз указал на его возраст — в ноябре Байдену исполнится 78 лет. Кроме того, Трамп добавил, что не хочет проигрывать выборы человеку "с низким IQ".

Ранее Байден заявил, что не собирается отказываться от дебатов с "задирой" Трампом.

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