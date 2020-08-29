Байден обошёл Трампа по рейтингам предвыборной речи

Предвыборная речь президента США Дональда Трампа уступила по вниманию телезрителей выступлению его оппонента на предстоящих выборах от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает телекомпания CNN.

В сумме речь Байдена, которую транслировали девять каналов, посмотрело 23,6 миллиона человек, в то время как 70-минутное выступление Трампа собрало у телеэкранов 21,6 миллиона зрителей.

Отмечается, что в нынешнем году внимание телезрителей к предвыборным речам сократилось. В 2016 году выступление Трампа посмотрело 32,2 миллиона человек, а его соперницы по тем выборам Хиллари Клинтон — 29,8 миллиона.

Тем временем на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир в пятницу Трамп вновь оскорбил своего соперника.

— Думаю, что я имею честь баллотироваться против наихудшего кандидата, которого когда-либо выставляли демократы, — сказал президент.

Глава Белого дома назвал оппонента заторможенным и в очередной раз указал на его возраст — в ноябре Байдену исполнится 78 лет. Кроме того, Трамп добавил, что не хочет проигрывать выборы человеку "с низким IQ".