Певица Анастасия Приходько пожаловалась на украинцев, травящих её за выступление на Евровидении от России

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю со стороны соотечественников за выступление на Евровидении от России в 2009 году.
— Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это, — сказала она в эфире Четвёртого канала.
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Артистка объяснила, что уехала работать в Россию из-за того, что её не оценили на родине. По словам певицы, её дисквалифицировали "как неудобного участника", а действующий на тот момент президент Виктор Ющенко ничего не мог сделать.
— У меня был выбор, и я поехала в Россию, — уточнила она.
На конкурсе, прошедшем в Москве, Приходько заняла 11-е место. Украину в 2009 году представляла Светлана Лобода, которая по итогам расположилась на 12-м месте.
Напомним, ранее Приходько заявляла, что жалеет о своих связях с РФ, и подчёркивала, что страна "перестала для неё существовать с 2014 года".