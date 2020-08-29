Певица Анастасия Приходько пожаловалась на украинцев, травящих её за выступление на Евровидении от России

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю со стороны соотечественников за выступление на Евровидении от России в 2009 году.

— Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это, — сказала она в эфире Четвёртого канала.

Артистка объяснила, что уехала работать в Россию из-за того, что её не оценили на родине. По словам певицы, её дисквалифицировали "как неудобного участника", а действующий на тот момент президент Виктор Ющенко ничего не мог сделать.

— У меня был выбор, и я поехала в Россию, — уточнила она.

На конкурсе, прошедшем в Москве, Приходько заняла 11-е место. Украину в 2009 году представляла Светлана Лобода, которая по итогам расположилась на 12-м месте.