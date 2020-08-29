Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Певица Анастасия Приходько пожаловалась на украинцев, травящих её за выступление на Евровидении от России

На конкурсе артистка заняла 11-е место и на одну позицию опередила представительницу Украины Светлану Лободу.

1036
Post cover

Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю со стороны соотечественников за выступление на Евровидении от России в 2009 году.

Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это, — сказала она в эфире Четвёртого канала.

"Я была морально уничтожена". Глюкоза объяснила, почему назвала Крым украинским

Несколько дней назад она решила повидать друзей, живущих в Незалежной, и записать новую музыку.

Артистка объяснила, что уехала работать в Россию из-за того, что её не оценили на родине. По словам певицы, её дисквалифицировали "как неудобного участника", а действующий на тот момент президент Виктор Ющенко ничего не мог сделать.

У меня был выбор, и я поехала в Россию, — уточнила она.

На конкурсе, прошедшем в Москве, Приходько заняла 11-е место. Украину в 2009 году представляла Светлана Лобода, которая по итогам расположилась на 12-м месте.

Напомним, ранее Приходько заявляла, что жалеет о своих связях с РФ, и подчёркивала, что страна "перестала для неё существовать с 2014 года".

Выбор редакции

Loading...