Облачно, но без осадков. Москвичам рассказали о погоде на 29 августа

Жителей Москвы в субботу ожидает облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В дневное время в столице и области не стоит ждать больше 22 градусов тепла, ночью в регионе похолодает до 12 градусов. В некоторых районах области температура может опуститься до +9.
Кроме того, в ночь на воскресенье возможен небольшой дождь.
Синоптики рассказали, когда в Россию придёт осенняя погодаЕщё достаточно времени, чтобы насладиться последним летним теплом.
Ветер западного и юго-западного направления со скоростью не более 11 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября москвичам пообещали 30-градусную жару.