Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Облачно, но без осадков. Москвичам рассказали о погоде на 29 августа

Днём температура не поднимется выше 22 градусов.

152

Жителей Москвы в субботу ожидает облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В дневное время в столице и области не стоит ждать больше 22 градусов тепла, ночью в регионе похолодает до 12 градусов. В некоторых районах области температура может опуститься до +9.

Кроме того, в ночь на воскресенье возможен небольшой дождь.

Синоптики рассказали, когда в Россию придёт осенняя погода

Ещё достаточно времени, чтобы насладиться последним летним теплом.

Ветер западного и юго-западного направления со скоростью не более 11 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября москвичам пообещали 30-градусную жару.

Выбор редакции

Loading...