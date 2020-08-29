Облачно, но без осадков. Москвичам рассказали о погоде на 29 августа

Жителей Москвы в субботу ожидает облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В дневное время в столице и области не стоит ждать больше 22 градусов тепла, ночью в регионе похолодает до 12 градусов. В некоторых районах области температура может опуститься до +9.

Кроме того, в ночь на воскресенье возможен небольшой дождь.

Ветер западного и юго-западного направления со скоростью не более 11 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.