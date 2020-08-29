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В ЮАР автомобилист попытался объехать курицу и протаранил чужой дом

Водитель и его 19-летний пассажир госпитализированы.

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Фото © Arrive Alive

С автомобилистом из южноафриканского города Верулам случилось неприятное происшествие. На дороге ему попалась курица. Попытавшись объехать её, водитель съехал в овраг и врезался в чужой дом. Об инциденте сообщает портал Arrive Alive.

Изначально 41-летний водитель рассказал, что на дороге увидел ребёнка, однако впоследствии всё же признался, что ошибся.

Фото © Arrive Alive

В результате аварии машина съехала по лестнице, проломила стену дома и въехала внутрь. Внутри здания никто не пострадал, а вот водитель и его 19-летний пассажир получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

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