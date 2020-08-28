"Южное побережье нас больше ждать не будет". Попавшие под огромный валун в Абхазии российские туристы рассказали об инциденте

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Российские туристы, на чей автомобиль рухнул огромный валун в Абхазии, рассказали Лайфу о случившемся. По словам девушки Алины, в момент инцидента она с мужем и другом возвращались с озера Рица.
— Когда мы ехали, на нас упал камень. То, что показано на видео, это лишь его половина. Нам рассказывают, что вторая половина в реке, — объяснила она.
Девушка отметила, что после ДТП им помогали проезжающие мимо автомобилисты и сотрудники полиции. Также материальную помощь оказал директор Рицинского национального парка, он извинился за происшествие сам и передал извинения от Правительства Абхазии.
"Любой будет в шоке". Огромный валун рухнул на машину с россиянами в АбхазииПассажирка автомобиля до сих пор не верит, что с ними случилось такое.
— Да понятно, машины у нас больше нет, но, главное, все живы. Только друг наш в больнице в Сочи находится, у него перелом седьмого позвонка, — добавила Алина.
По словам девушки, в ближайшее время на Южное побережье они больше не поедут, ведь семья выбралась в отпуск впервые за семь лет и сразу попала в неприятную историю.
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