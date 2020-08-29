Минздрав предложил выдавать электронное медицинское свидетельство о рождении

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, предполагающего выдачу медицинского свидетельства о рождении в электронном виде при согласии матери. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В Минздраве отметили, что нововведение позволит передавать свидетельства из медорганизаций в отделы ЗАГС без личного обращения граждан. Сейчас документ можно получить только в печатном виде.