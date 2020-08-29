Минздрав предложил выдавать электронное медицинское свидетельство о рождении

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, предполагающего выдачу медицинского свидетельства о рождении в электронном виде при согласии матери. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
В Минздраве отметили, что нововведение позволит передавать свидетельства из медорганизаций в отделы ЗАГС без личного обращения граждан. Сейчас документ можно получить только в печатном виде.
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к электронным трудовым книжкамБольше всего противников "цифры" — среди жителей сёл и деревень и пожилых людей.
Ранее в России разрешили устраиваться на работу по электронной трудовой книжке.