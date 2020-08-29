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Названа идеальная продолжительность дневного сна

По мнению врачей, при ненормированном рабочем дне время отдыха должно быть увеличено.

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Для восстановления энергии днём достаточно поспать 20 минут, дальше сон станет глубоким, и от него нужно будет восстанавливаться. Об этом рассказал доктор биологических наук Владимир Дорохов.

Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется инерция сна, — приводит его слова "Вечерняя Москва".

При этом доктор уточнил, что ненормированный рабочий день позволяет поспать час и после пробуждения быть бодрым до вечера.

Лучшим периодом для сна эксперт назвал отрезок с 13:00 до 15:00 часов. Но после 17:00 часов спать уже нежелательно, так как это может нарушить ночной сон. Медик рекомендовал по возможности отдыхать днём, так как это улучшит самочувствие и производительность.

Врач рассказал, в каком случае сон может вызвать слабоумие у взрослых людей

Отмечается, что в среднем нужно спать около восьми часов.

Напомним, ранее учёные Медицинского университета в Гуанчжоу выяснили, что дневной сон может представлять смертельную опасность.

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