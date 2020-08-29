Названа идеальная продолжительность дневного сна

Для восстановления энергии днём достаточно поспать 20 минут, дальше сон станет глубоким, и от него нужно будет восстанавливаться. Об этом рассказал доктор биологических наук Владимир Дорохов.

— Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется инерция сна, — приводит его слова "Вечерняя Москва".

При этом доктор уточнил, что ненормированный рабочий день позволяет поспать час и после пробуждения быть бодрым до вечера.

Лучшим периодом для сна эксперт назвал отрезок с 13:00 до 15:00 часов. Но после 17:00 часов спать уже нежелательно, так как это может нарушить ночной сон. Медик рекомендовал по возможности отдыхать днём, так как это улучшит самочувствие и производительность.