В Москве почти 1400 человек вылечились от коронавируса за сутки

Количество вылечившихся от коронавируса в Москве за всё время эпидемии уже превышает отметку в 212 тысяч. Только за минувшие сутки из больниц было выписано 1393 пациента. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301, — сообщила вице-мэр.
"Обкатывали десятилетиями". Глава центра Гамалеи ответил критикам российской вакцины от коронавирусаПо словам академика Гинцбурга, обыватели заблуждаются, говоря о "недостатке" исследований перед поступлением препарата в оборот.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в столице.