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В Москве почти 1400 человек вылечились от коронавируса за сутки

Выздоровевших граждан призвали помочь в борьбе с эпидемией, став донорами плазмы крови.

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Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Количество вылечившихся от коронавируса в Москве за всё время эпидемии уже превышает отметку в 212 тысяч. Только за минувшие сутки из больниц было выписано 1393 пациента. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301, — сообщила вице-мэр.

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По словам академика Гинцбурга, обыватели заблуждаются, говоря о "недостатке" исследований перед поступлением препарата в оборот.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в столице.

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