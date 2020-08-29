В Москве почти 1400 человек вылечились от коронавируса за сутки

Количество вылечившихся от коронавируса в Москве за всё время эпидемии уже превышает отметку в 212 тысяч. Только за минувшие сутки из больниц было выписано 1393 пациента. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.