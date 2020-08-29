Кабмин выделит средства на доплаты медикам за борьбу с CoViD-19

Из Резервного фонда Правительства России будут выделены средства на стимулирующие выплаты медикам и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление было принято на заседании кабмина.
— Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — сообщается на сайте кабмина.
Попова рассказала о возрасте большинства жертв коронавируса в РоссииТемпы прироста новых случаев заражения CoViD-19 упали почти в 60 раз за минувшие пять месяцев.
В России с начала эпидемии выявлено 980 405 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 914 человек скончались, 798 466 пациентов выздоровели.