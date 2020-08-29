Ещё одна страна решила открыть въезд для россиян

Молдавия снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других государств с 1 сентября. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Россия включена в перечень государств "зелёной зоны", в которых выявлено менее 50 случаев заражения CoViD-19 на сто тысяч человек. Въезд из них в Молдавию разрешён. Также граждане Молдавии после возвращения из этих стран не будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Список государств так называемой красной зоны состоит из стран, прибытие из которых в Молдавию из-за сложной эпидемической ситуации запрещено. В него включены Румыния, Украина, Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других стран. Минздрав республики будет обновлять списки раз в две недели.