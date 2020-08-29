Аналитики предсказали снижение курса доллара до 70 рублей

После длительного пике рубль может укрепить свои позиции и вернуться к майским значениям в 70 рублей за доллар, показав рост в 6% к нынешнему уровню. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Эксперты отмечают, что за последние три месяца российская валюта показала одну из худших динамик на развивающихся рынках. Это при том, что Россия является крупнейшим мировым поставщиком энергоносителей, а стоимость нефти за этот период выросла почти на 30%. По мнению аналитиков Citigroup и Sova Capital, рубль "фундаментально недооценён".
В последние недели слабость российской валюты усугубляют опасения по поводу призрачной вероятности введения новых санкций против РФ из-за протестов в Белоруссии или болезни блогера Алексея Навального. Эксперт Schroder Investment Джеймс Баррино считает эти риски сильно преувеличенными. По его мнению, прямое вмешательство России в ситуацию в Белоруссии маловероятно, а санкции не стоят на повестке дня в США в преддверии избирательной гонки. С Баррино согласен аналитик Дэмиен Буше из Finisterre Capital.
Капкан для сбережений. Каким будет курс доллара в сентябре и куда сейчас опасно вкладывать деньгиВ этом году август оправдал свой статус "нехорошего месяца" для курса валют. Доллар стоит дороже 75 рублей, а евро приближается к 90. При этом в банках назревает дефицит валюты. Где сейчас хранить сбережения и каким будет курс доллара в сентябре?
Ранее Лайф рассказывал, что курс евро впервые с марта превысил отметку в 89 рублей. Американская валюта обновила максимум с мая — 75,40 рубля.