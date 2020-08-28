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"Карантин тусовкам не помеха". В Краснодаре десятки человек устроили уличную дискотеку и перекрыли движение — видео

Режим повышенной готовности действует в регионе до 3 сентября, закрытыми остаются и ночные клубы.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Краснодаре десятки человек устроили дискотеку под открытым небом. В распоряжении Лайфа оказалось видео тусовки.

Людей оказалось так много, что они фактически перекрыли движение на Красноармейской улице. Режим повышенной готовности в Краснодаре действует до 3 сентября, закрытыми остаются ночные клубы.

В Италии из-за роста числа случаев CoViD-19 закрылись дискотеки

Кроме того, вводится обязательное ношение масок с 18 вечера до 6 утра в местах с большим скоплением людей.

Всего в Краснодарском крае выявили 10 941 случай CoViD-19. Умерло 174 пациента, выздоровело 9134.

Ранее доктор Мясников ответил на слухи о скором введении полного карантина в России.

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