"Карантин тусовкам не помеха". В Краснодаре десятки человек устроили уличную дискотеку и перекрыли движение — видео

В Краснодаре десятки человек устроили дискотеку под открытым небом. В распоряжении Лайфа оказалось видео тусовки.
Людей оказалось так много, что они фактически перекрыли движение на Красноармейской улице. Режим повышенной готовности в Краснодаре действует до 3 сентября, закрытыми остаются ночные клубы.
В Италии из-за роста числа случаев CoViD-19 закрылись дискотекиКроме того, вводится обязательное ношение масок с 18 вечера до 6 утра в местах с большим скоплением людей.
Всего в Краснодарском крае выявили 10 941 случай CoViD-19. Умерло 174 пациента, выздоровело 9134.
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