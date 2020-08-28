СМИ: Арбитр скандального матча между "Спартаком" и "Сочи" не прошёл проверку на полиграфе

Футбольный арбитр Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на матче первого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи", не прошёл проверку на детекторе лжи, в ближайшее время в его отношении будет организовано дополнительное расследование. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как отмечает источник газеты, существует вероятность, что к профессиональной судейской деятельности Еськова больше не допустят. Сам судья заявил, что ему ничего об этом не известно.

— Честно говоря, я пока не владею этой информацией, — цитирует его "РБ-Спорт".