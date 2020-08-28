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СМИ: Арбитр скандального матча между "Спартаком" и "Сочи" не прошёл проверку на полиграфе

Теперь его могут отстранить пожизненно.

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Алексей Еськов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Футбольный арбитр Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на матче первого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи", не прошёл проверку на детекторе лжи, в ближайшее время в его отношении будет организовано дополнительное расследование. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как отмечает источник газеты, существует вероятность, что к профессиональной судейской деятельности Еськова больше не допустят. Сам судья заявил, что ему ничего об этом не известно.

Арбитр Еськов отстранён на один матч РПЛ из-за ошибок в работе

Арбитр Алексей Еськов получил отрицательную оценку за работу на игре 17-го тура "Оренбург" — "Ахмат".

Честно говоря, я пока не владею этой информацией, — цитирует его "РБ-Спорт".

Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче "Спартака" и "Сочи"

Ответственный за видеоповторы судья подтвердил решение арбитра на поле по поводу пенальти.

Напомним, Еськов отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матче первого тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", завершившемся вничью со счётом 2:2. В ворота красно-белых были назначены два пенальти, однако второй вызвал большие споры. Судьи VAR неоднозначно оценили момент, но всё же решили поддержать решение главного арбитра Василия Казарцева. Позднее Казарцева отстранили от работы на неопределённый срок. Судьи попытались объяснить свои ошибки.

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