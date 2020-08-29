В России за сутки выявлен 4941 новый случай коронавирусной инфекции

В России за минувшие сутки подтвердился ещё 4941 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Общее число выявленных случаев достигло 985 346.
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Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве. Там тест на CoViD-19 оказался положительным у 677 человек. Также регионами, в которых за сутки медики поставили больше всего диагнозов "коронавирусная инфекция", стали Санкт-Петербург и Московская область. При этом за аналогичный период времени в стране полностью выздоровело 5917 пациентов, а скончалось 111. За всё время эпидемии число вылечившихся достигло 804 383 человек, летальных исходов — 17 025.
В Москве почти 1400 человек вылечились от коронавируса за суткиВыздоровевших граждан призвали помочь в борьбе с эпидемией, став донорами плазмы крови.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские врачи фиксируют всё больше случаев развитого иммунитета к коронавирусу у тех людей, у которых вовсе не было никаких клинических проявлений болезни.