В России за сутки выявлен 4941 новый случай коронавирусной инфекции

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве. Там тест на CoViD-19 оказался положительным у 677 человек. Также регионами, в которых за сутки медики поставили больше всего диагнозов "коронавирусная инфекция", стали Санкт-Петербург и Московская область. При этом за аналогичный период времени в стране полностью выздоровело 5917 пациентов, а скончалось 111. За всё время эпидемии число вылечившихся достигло 804 383 человек, летальных исходов — 17 025.