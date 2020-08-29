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Турция развернула военные учения на фоне обострения отношений с Грецией

Они продлятся практически до середины сентября.

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Фото © ТАСС / Бабкин Владимир

На фоне обострения отношений с Грецией Турция развернула артиллерийские учения в Средиземном море. Об этом Минобороны страны оповестило другие государства посредством международной автоматизированной системы оповещения NAVTEX.

Учения начались с сегодняшнего дня. Они закончатся 11 сентября. На это время Турция порекомендовала гражданским морским судам обходить район военных манёвров.

СМИ заявили о турецкой подлодке в водах Греции

Она была обнаружена греческим противолодочным вертолётом.

Как ранее рассказывал Лайф, в декабре прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. После этого отношения Турции и Греции обострились вплоть до того, что страны были готовы к военному конфликту.

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