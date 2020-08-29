Турция развернула военные учения на фоне обострения отношений с Грецией

На фоне обострения отношений с Грецией Турция развернула артиллерийские учения в Средиземном море. Об этом Минобороны страны оповестило другие государства посредством международной автоматизированной системы оповещения NAVTEX.
Учения начались с сегодняшнего дня. Они закончатся 11 сентября. На это время Турция порекомендовала гражданским морским судам обходить район военных манёвров.
СМИ заявили о турецкой подлодке в водах ГрецииОна была обнаружена греческим противолодочным вертолётом.
Как ранее рассказывал Лайф, в декабре прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. После этого отношения Турции и Греции обострились вплоть до того, что страны были готовы к военному конфликту.