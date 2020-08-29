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Скончался тренер Фёдора Емельяненко

По признанию спортсмена, с самого детства Владимир Воронов был не просто наставником, а частью его семьи.

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Фёдор Емельяненко (слева) и Владимир Воронов. Фото © Instagram/fedoremelianenkoofficial

Скончался тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Фёдора Емельяненко Владимир Воронов. Об этом сообщил сам именитый спортсмен на своей странице в социальных сетях.

 С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни, — написал Фёдор Емельяненко.

Он добавил, что тренер вырастил чемпионов, верил в молодых ребят и благодаря ему они находили дорогу в жизни.

Отметим, Владимир Воронов тренировал Фёдора Емельяненко с 1986 года. Он был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо.

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