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В России начали регистрировать автомобили в МФЦ

Принимать и выдавать документы смогут работники многофункциональных центров, а вот остальное останется за сотрудниками ГИБДД.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

В России начали действовать поправки к перечню государственных услуг, которые позволяют регистрировать автомобили в МФЦ.

Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления Правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года, — отмечали ранее в Госавтоинспекции.

ГИБДД разъяснила новые правила регистрации автомобилей в МФЦ

Теперь приёмом заявлений и выдачей документов будут заниматься сотрудники центров.

Новое правило упростит госрегистрацию и позволит владельцам авто сэкономить время. Отмечается, что зарегистрировать автомобиль можно будет только в тех центрах, в которых существует нужная инфраструктура для обслуживания водителей. Теперь на территории МФЦ разместят сотрудников Госавтоинспекции и пропишут порядок взаимодействия посетителей с ними.

Также в ведомстве отметили, что сотрудники МФЦ будут только принимать и выдавать документы и государственные регистрационные знаки, а вот осматривать транспортное средство, проверять его, оформлять документы и присваивать регистрационные номера по-прежнему будет ГИБДД.

Ранее Лайф рассказывал, у кого теперь смогут отбирать автомобили сотрудники ГИБДД.

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