В России начали регистрировать автомобили в МФЦ

В России начали действовать поправки к перечню государственных услуг, которые позволяют регистрировать автомобили в МФЦ.

— Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления Правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года, — отмечали ранее в Госавтоинспекции.

Новое правило упростит госрегистрацию и позволит владельцам авто сэкономить время. Отмечается, что зарегистрировать автомобиль можно будет только в тех центрах, в которых существует нужная инфраструктура для обслуживания водителей. Теперь на территории МФЦ разместят сотрудников Госавтоинспекции и пропишут порядок взаимодействия посетителей с ними.

Также в ведомстве отметили, что сотрудники МФЦ будут только принимать и выдавать документы и государственные регистрационные знаки, а вот осматривать транспортное средство, проверять его, оформлять документы и присваивать регистрационные номера по-прежнему будет ГИБДД.