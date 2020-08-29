Президент ОАЭ отменил экономический бойкот Израиля

Лидер Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян подписал указ об отмене экономического бойкота Израиля. Как сообщает Эмиратское информационное агентство (WAM), с вступлением документа в законную силу физические лица и компании в ОАЭ смогут заключать соглашения с гражданами Израиля или израильскими компаниями в отношении коммерческих, финансовых операций или любых других сделок любого характера.

— Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путём стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций, — говорится в сообщении.