Президент ОАЭ отменил экономический бойкот Израиля

Лидер Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян подписал указ об отмене экономического бойкота Израиля. Как сообщает Эмиратское информационное агентство (WAM), с вступлением документа в законную силу физические лица и компании в ОАЭ смогут заключать соглашения с гражданами Израиля или израильскими компаниями в отношении коммерческих, финансовых операций или любых других сделок любого характера.
— Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путём стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций, — говорится в сообщении.
Палестина отзывает посла из ОАЭ из-за их "предательского" мира с ИзраилемРуководство страны призывает другие арабские государства не следовать по этому пути.
Как сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп обнародовал трёхстороннее заявление, в котором указано, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. По условиям сделки Иерусалим временно отложит решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу Иордана и вместе с Абу-Даби найдёт мирное решение израильско-палестинского конфликта.