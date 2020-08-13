Палестина отзывает посла из ОАЭ из-за их "предательского" мира с Израилем

Достижение полной нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, которое президент США Дональд Трамп считает "огромным прорывом", по мнению правительства Палестины, это предательство со стороны ОАЭ, которое происходит при "американском спонсорстве". Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

— Соглашение — это предательство Аль-Акса [исламской святыни], Иерусалима и палестинского дела. Палестинцы останутся едиными перед лицом этого несправедливого шага <...> и предостерегают братьев от подчинения давлению американской администрации и следования по стопам Эмиратов, — приводит его слова портал Dunya Al Watan

Он также отметил, что ни одна страна в мире не имеет права говорить от имени палестинцев и само вступление ОАЭ в соглашение — это шаги "по разрушению арабской мирной инициативы". В связи с чем палестинское правительство призывает к созыву экстренной сессии Лиги арабских государств, а также Организации исламского сотрудничества для аннулирования позорного соглашения.

Также, по данным журналистов, из-за подписания трёхстороннего соглашения по распоряжению президента Палестины Махмуда Аббаса был сделан первый ответный шаг и посол страны в ОАЭ в экстренном порядке был отозван обратно на родину.